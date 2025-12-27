Insigne Lazio, Lorenzo è a Roma per trovare l’accordo definitivo con i biancocelesti. Ma c’è uno scoglio non semplice da superare. I dettagli

Insigne Lazio, il nome dell’ex Napoli resta sempre nella lista di Fabiani. Ma Lotito in questo momento non lo vede come una priorità. Le ultime

L’arrivo di Insigne potrebbe rappresentare una soluzione interessante e a basso costo per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Sarri. Il tecnico biancoceleste da tempo valuta l’idea di avere un vice Zaccagni, e Lorenzo Insigne è il profilo ideale: esperto, versatile e capace di garantire qualità anche entrando a gara in corso. L’attaccante napoletano è a Roma già da qualche giorno, impegnato in incontri di mercato insieme al suo agente D’Amico, per definire i dettagli del possibile trasferimento.

Nonostante non sia la priorità tecnica per Sarri – che aspetta soprattutto il rientro di Rovella e di altri elementi chiave del centrocampo – l’arrivo di Insigne potrebbe comunque rappresentare un vantaggio importante. Il giocatore è svincolato, quindi non comporterebbe spese di cartellino e potrebbe firmare immediatamente, ma per poterlo tesserare sarebbe necessario liberare un posto tra gli over 22, come previsto dalle norme sullo status dei calciatori nella rosa.

Il mercato di gennaio, come scrive il Corriere dello Sport, offre quindi l’opportunità di inserire un giocatore di grande esperienza e qualità a costo contenuto. Insigne Lazio porterebbe nel gruppo non solo le sue qualità tecniche, ma anche un valore aggiunto in termini di mentalità e leadership, utile per supportare i più giovani e per dare respiro al tridente titolare quando Zaccagni dovesse riposare o affrontare momenti di minor forma.

Il nodo principale resta la decisione del presidente Lotito. Sarri ha espresso il suo gradimento per il profilo di Insigne Lazio, ma spetta alla dirigenza valutare se accontentare il tecnico o continuare a puntare su alternative più economiche o su giocatori già presenti in rosa. Il vantaggio è evidente: con l’arrivo di Insigne Lazio, la squadra otterrebbe un giocatore pronto e motivato, senza dover affrontare costi onerosi, inserendo comunque un tassello importante per migliorare la profondità della rosa nella seconda parte della stagione.

Il tesseramento potrebbe avvenire già a gennaio, con la possibilità di far debuttare Insigne Lazio nelle prime giornate del 2026. La sua presenza permetterebbe a Sarri di sperimentare nuovi schemi, alternare uomini nel tridente e gestire meglio la fatica dei titolari in vista degli impegni ravvicinati. In sintesi, Insigne rappresenta una soluzione intelligente e pratica: un innesto a basso costo ma di grande esperienza, capace di dare nuova linfa alla squadra senza stravolgere equilibri e budget.

Con l’inserimento di Insigne, la Lazio potrebbe affrontare la seconda metà della stagione con maggiore flessibilità tattica e maggiori certezze in attacco, trasformando un’opportunità di mercato in un vero valore aggiunto per il progetto di Sarri.