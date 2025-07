Insigne Lazio, inserimento del Sassuolo? Le parole di Carnevali

Lorenzo Insigne Lazio, il Sassuolo sulle tracce dell’attaccante che piace ai biancocelesti? Ecco cosa ha detto Carnevali

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha fatto il punto sul mercato neroverde a margine del Gala Dinner Benefico “United”. Il club emiliano si sta muovendo attivamente, sia in entrata che in uscita, cercando di definire la rosa in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore, tra i tanti nomi accostati ai neroverdi, spicca quello di Lorenzo Insigne, un profilo di alto livello che da qualche settimana è stato accostato anche alla Lazio di Maurizio Sarri.

Interrogato dai cronisti presenti sulla possibilità di questo colpo di mercato, Carnevali ha risposto con cautela ma senza smentire un interesse, mantenendo il riserbo tipico di questa fase del mercato. «Si stanno facendo tanti nomi, da Fadera a Insigne i profili che sento sono tutti importanti. Vediamo», ha dichiarato l’AD. Le sue parole, seppur generiche, suggeriscono che il Sassuolo stia valutando profili di spicco per rinforzare la squadra, e il nome di Insigne rientra chiaramente in questa categoria. L’ex capitano del Napoli, attualmente in forza al Toronto FC in MLS, rappresenta un’opportunità interessante per diverse squadre italiane in cerca di un esterno d’attacco di qualità ed esperienza.

L’inserimento del Sassuolo nella corsa a Insigne, unito al precedente interesse della Lazio, evidenzia come il giocatore sia ancora un obiettivo ambito in Serie A. Per il club neroverde, un acquisto di tale portata sarebbe un segnale forte delle ambizioni, dimostrando la volontà di costruire una rosa competitiva e di alzare il livello tecnico a disposizione dell’allenatore. La fase del “vediamo” di Carnevali è cruciale: indica che le trattative sono in corso o che, quantomeno, il nome è sul tavolo delle discussioni interne.