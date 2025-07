Insigne Lazio, il fratello non risponde: «Mio fratello l'ho sentito un'oretta fa. Lazio? Fammi un'altra domanda...»

Insigne Lazio, il fratello non risponde alla domanda: «Mio fratello l’ho sentito un’oretta fa. Lazio? Fammi un’altra domanda…». Le parole

Alla vigilia del match tra Avellino e Lazio, in programma questa sera alle ore 20:30, il nuovo attaccante dell’Avellino, Roberto Insigne (classe 1994, cresciuto nel vivaio del Napoli e noto per la sua tecnica e visione di gioco), ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia, suscitando l’interesse dei tifosi non solo per la partita imminente, ma anche per le rivelazioni sul futuro del fratello, Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli e attualmente in forza al Toronto FC.

Durante l’intervista, Roberto ha analizzato la sfida contro la Lazio, una delle squadre più in forma della Serie A, allenata da Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e il celebre “Sarrismo”. Il giocatore ha sottolineato l’importanza del match per l’Avellino e l’emozione di affrontare un avversario di alto livello, evidenziando la voglia di mettersi in mostra nella nuova avventura biancoverde.

Ma il momento clou dell’intervista è arrivato quando i giornalisti hanno cercato di strappare a Roberto qualche indizio sul futuro di Lorenzo, al centro di numerose voci di mercato che lo vedrebbero vicino proprio alla Lazio di Sarri. Senza sbilanciarsi troppo, Roberto ha ammesso che il fratello sta valutando diverse opzioni, lasciando intendere che il ritorno in Italia non è da escludere.

PAROLE – «Mio fratello l’ho sentito un’oretta fa. Mi ha detto che la guardava e quindi sarà bello dai. Se la guarda dagli spalti? No no, è in vacanza quindi si sta rilassando un pochino. Se la guarderà per studiare la Lazio? No questo non lo so però di di sicuro domani guarderà l’Avellino, non guarderà solo me ma guarderà tutti perché è contento della mia scelta».

Pedullà poi ha cercato di insistere, ma Roberto Insigne ha schivato la risposta: «Alfrè fammi un’altra domanda…»