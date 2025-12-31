Insigne-Lazio, cosa manca ancora per la fumata bianca? Spunta l'ultimo dettaglio su ciò - Lazio News 24

Accordo già trovato, ma Sarri prende tempo: perché l’operazione Insigne-Lazio è solo rinviata e non in discussione

La pista Insigne-Lazio resta calda e, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, per chiudere l’operazione mancherebbe soltanto la chiamata finale di conferma. L’accordo tra il club biancoceleste e Lorenzo Insigne sarebbe infatti già definito da tempo, sia nei termini economici sia nella durata del contratto. Ciò che frena l’annuncio ufficiale non è dunque una distanza tra le parti, ma una questione di priorità tecniche.

Maurizio Sarri, grande estimatore dell’esterno offensivo, non ha mai nascosto il desiderio di poter tornare a lavorare con Insigne dopo l’esperienza più che positiva a Napoli. Tuttavia, in questa fase, l’operazione Insigne-Lazio non rappresenta la prima richiesta del tecnico toscano. Sarri avrebbe infatti chiesto alla società di intervenire prima in altri reparti considerati più urgenti, in particolare a centrocampo e in difesa, per rendere la squadra più equilibrata e competitiva.

Questo non significa che Insigne sia passato in secondo piano. Al contrario, il suo profilo viene considerato ideale per completare il reparto offensivo, aggiungendo qualità, leadership ed esperienza internazionale. Dopo l’esperienza in MLS, l’ex capitano del Napoli sarebbe fortemente motivato a rientrare in Serie A, con l’obiettivo di tornare protagonista in un campionato che conosce alla perfezione.

Dal punto di vista della Lazio, l’operazione Insigne-Lazio rappresenterebbe anche un colpo mediatico importante, capace di accendere l’entusiasmo della tifoseria e di alzare il livello tecnico della rosa. La dirigenza è consapevole dell’opportunità e attende soltanto il momento giusto per affondare il colpo definitivo, rispettando le indicazioni dell’allenatore.

In conclusione, tutto lascia pensare che si tratti solo di una questione di tempo. Una volta sistemate le priorità richieste da Sarri, la chiamata decisiva potrebbe arrivare, aprendo ufficialmente le porte a un’operazione Insigne-Lazio destinata a far discutere e sognare i tifosi biancocelesti.

LEGGI LE ULTIME DI SERIE A

