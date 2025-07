Inghilterra femminile ancora una volta Campionessa d’Europa: battuta la Spagna ai rigori

L’Inghilterra femminile dopo aver eliminato l’Italia in semifinale batte anche la Spagna e si riconferma campionessa d’Europa

L’Inghilterra si conferma campione d’Europa nel calcio femminile, trionfando in una finale al cardiopalma contro la Spagna. La partita, molto combattuta, è terminata 1-1 dopo i tempi regolamentari e i supplementari, per poi essere decisa ai calci di rigore con la vittoria delle inglesi grazie al penalty decisivo trasformato da Kelly.

Nel corso della partita, la Spagna era passata in vantaggio al 25° minuto con un gol di Mariona Caldentey, abile a sfruttare un’occasione e portare le Furie Rosse in vantaggio. L’Inghilterra però non si è mai arresa e ha risposto nella ripresa con una rete di Alessia Russo, che ha fissato il punteggio sull’1-1. Nonostante gli sforzi di entrambe le squadre, neanche i due tempi supplementari sono riusciti a sbloccare la situazione, portando la sfida alla decisiva serie di calci di rigore.

La lotteria dal dischetto ha visto l’Inghilterra essere più precisa e fredda: le spagnole hanno sbagliato ben tre dei quattro rigori calciati, compromettendo così la loro possibilità di vittoria. Le inglesi, invece, hanno mostrato sangue freddo, capitalizzando al meglio le occasioni dal dischetto e portando a casa il titolo continentale.

Con questo successo, l’Inghilterra conquista per la seconda volta consecutiva il titolo di campione d’Europa, un risultato che nella storia del calcio femminile europeo era riuscito solo alla Germania. Questo trionfo conferma il ruolo delle Lionesses tra le squadre di vertice del panorama internazionale, dimostrando continuità e crescita.

Una vittoria che rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche un’importante affermazione per il movimento calcistico femminile inglese, che continua a ottenere risultati prestigiosi e a crescere in popolarità e qualità a livello mondiale. Il cammino verso nuovi traguardi si fa sempre più concreto per le ragazze di coach Sarina Wiegman, pronte a difendere con orgoglio il titolo nel prossimo futuro.