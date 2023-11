Infortunio Zaccagni, cosa filtra verso la Roma: le ultime da Formello riguardo le condizioni dell’esterno numero 20

Dopo il comunicato ufficiale sulle condizioni e l’esclusione di lesioni, Mattia Zaccagni, procede il suo personale recupero per tornare il prima possibile a vestire la maglia della Lazio.

Come riportato da Il Messaggero, l’esterno numero 20 sarà monitorato giorno per giorno in vista dei prossimi impegni, ma la sua presenza del derby contro la Roma rimane ancora a rischio.