Infortunio Rovella, problema alla spalla destra durante Cagliari Lazio! Le ultime

Infortunio Rovella, il centrocampista azzurro costretto al forfait per un infortunio alla spalla destra: brutte smorfie al uscita dal campo

Un brutto episodio ha segnato la sfida tra Cagliari e Lazio. Poco prima dell’ora di gioco, Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio alla spalla destra. Il problema è stato causato dalla caduta dopo una trattenuta da parte del difensore del Cagliari, Zé Pedro, che ha messo in difficoltà il giocatore italiano.

Infortunio Rovella, la sostituzione del centrocampista della Lazio

Rovella è uscito dal campo dolorante, tenendosi la spalla con la mano e mostrando segni di sofferenza. La scena ha preoccupato i tifosi della Lazio, con il centrocampista che ha dovuto essere sostituito poco dopo il 60° minuto di gioco. La squadra di Maurizio Sarri ha dovuto adattarsi alla perdita di uno dei suoi uomini chiave a centrocampo inserendo Cataldi per sopperire al problema.

Il futuro di Rovella nella partita è stato quindi compromesso, e ora si attende un aggiornamento sulle sue condizioni. Un infortunio alla spalla potrebbe avere implicazioni a medio-lungo termine, quindi sarà fondamentale monitorare l’evoluzione della sua situazione per capire se il giocatore potrà recuperare in tempi brevi o se dovrà restare fuori per qualche settimana.