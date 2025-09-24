Infortunio Rovella: ecco quanto starebbe fuori in caso di operazione. Il centrocampista della Lazio era restio all’intervento ma ora…

Ore decisive per il futuro di Nicolò Rovella. La Lazio è con il fiato sospeso, in attesa della scelta del suo centrocampista, che oggi, dopo una risonanza magnetica di controllo e un nuovo consulto medico, dovrà decidere come curare la pubalgia che lo tormenta. Una decisione che definirà la sua stagione e, di conseguenza, le strategie di un centrocampo già in piena emergenza.

Il problema è una “Groin Pain Syndrome”, un’infiammazione cronica con una micro-lesione tendinea che lo costringe a un rendimento altalenante. Un calvario che ricorda da vicino quello vissuto da Mattia Zaccagni, che proprio per lo stesso infortunio si è operato a giugno, tornando in campo dopo circa un mese. Non è un caso che il capitano, insieme a Maurizio Sarri e a tutto lo staff medico, abbia caldamente consigliato a Rovella di scegliere la via dell’operazione.

Come spiega il Corriere dello Sport, le opzioni sul tavolo sono due. La prima, quella auspicata dal club, è l’intervento chirurgico immediato. Questo comporterebbe uno stop di circa quattro settimane, un periodo definito che permetterebbe al giocatore di rientrare a pieno regime a ridosso della sosta di novembre, saltando però cinque partite cruciali a ottobre (Genoa, Torino, Atalanta, Juve e Pisa).

L’alternativa è la terapia conservativa, una strada piena di incognite che non risolverebbe il problema alla radice e condannerebbe il giocatore a una stagione di gestione del dolore, con continui stop and go, come già visto tra le partite con Sassuolo e Roma.

Fino a pochi giorni fa, Rovella era contrario all’ipotesi del bisturi, ma la recente ricaduta lo ha lasciato deluso e demoralizzato. Ora, dopo aver parlato con la famiglia e il suo agente, e con la possibilità di un’ulteriore visita specialistica a Milano, deve fare la scelta definitiva. La Lazio attende, pronta a sostenere il suo giocatore, ma sperando in una decisione che possa restituirle il prima possibile e al 100% uno dei suoi talenti più puri.