Infortunio Rovella: svelati data dell’operazione e temi di recupero del centrocampista della Lazio a cui non è bastata la terapia conservativa

La strada della terapia conservativa non ha dato i frutti sperati, e ora per Nicolò Rovella l’operazione è diventata una scelta quasi inevitabile. Il centrocampista della Lazio, tormentato dalla pubalgia, si fermerà per un lungo periodo: salvo sorprese dell’ultimo minuto, il giocatore si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere definitivamente il problema che lo ha afflitto in questo avvio di stagione.

Le due settimane di terapie e riposo non sono bastate. Il dolore persiste e, come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore, in accordo con lo staff medico e la società, avrebbe deciso di optare per la soluzione più drastica ma anche più risolutiva. La giornata chiave dovrebbe essere quella di mercoledì, quando Rovella dovrebbe essere operato presso la clinica privata Quisisana.

Se l’intervento dovesse essere confermato, i tempi di recupero sono già delineati. Dopo l’operazione, il regista biancoceleste inizierà un percorso riabilitativo che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per almeno un mese. L’obiettivo è quello di riaverlo a disposizione di Maurizio Sarri dopo la sosta per le nazionali di novembre.

Una tegola pesantissima per il tecnico, che perde a lungo termine il suo faro in mezzo al campo proprio nel momento più delicato della stagione. L’assenza di Rovella si somma a quella degli altri infortunati, aggravando un’emergenza che sembra non avere fine. Una scelta dolorosa, quella dell’operazione, ma necessaria per provare a recuperare al 100% un giocatore fondamentale, senza il rischio di continue e frustranti ricadute. La Lazio si prepara a fare a meno del suo numero 6 per un altro, lungo mese.