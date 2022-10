Infortunio Pogba, il francese a disposizione con la Lazio? Le ultime

Paul Pogba potrebbe tornare a disposizione della Juventus e di Max Allegri tra due settimane: a disposizione con la Lazio?

Paul Pogba è stato ingaggiato dalla Juventus a parametro zero la scorsa estate e ancora deve scendere in campo per la prima volta in questa stagione. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’attesa prima di tornare a vedere il francese in campo è di due settimane.

Il centrocampista è fermo da luglio scorso per un infortunio al menisco ed avrebbe fissato come data di rientro l’ultima sfida del girone di Champions League contro il Psg allo Stadium. Se il pronostico fosse rispettato, l’ex Manchester United sarebbe disponibile anche per l’ultima gara prima della sosta per il Mondiale, quella contro la Lazio allo Stadium.