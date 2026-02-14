Infortunio Pedro, i tempi di recupero dello spagnolo dopo l’infortunio contro il Bologna

Infortunio Pedro, Sarri perde anche Pedro: tutti i dettagli sull’infortunio dell’ex attaccante del Barcellona fermo ai box dopo il match di Coppa Italia

Dopo l’assenza di Mattia Zaccagni, Maurizio Sarri è costretto a fare i conti con un altro stop importante. Pedro, esterno ex Barcellona, ha dovuto lasciare il campo anzitempo durante la sfida di Coppa Italia giocata in questa settimana contro il Bologna di Italiano, a causa di un infortunio.

Nonostante le prime sensazioni post-partita avessero escluso una frattura, l’infortunio si è rivelato più grave del previsto. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero infatti, l’ex giocatore blaugrana dovrà stare lontano dai campi per almeno un mese.

Infortunio Pedro: una nuova battuta d’arresto per la Lazio

La perdita di Pedro rappresenta un ulteriore problema per Sarri, che vede il suo attacco indebolirsi con l’assenza di uno dei giocatori più esperti e decisivi. Nonostante l’infortunio non sia grave come inizialmente temuto, la sua lunga assenza, insieme a quella di Zaccagni, potrebbe complicare i suoi piani nelle prossime settimane. Sarri dovrà quindi rivedere le sue scelte in attacco, cercando di fare affidamento su alternative come Ratkov, Isaksen, Cancellieri e Noslin auspicandosi che possano sopperire alla mancanza dello spagnolo.