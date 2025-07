Infortunio Patric: tegola per Sarri, un mese di stop e difesa in emergenza

Patric, il suo infortunio complica i piani di Sarri in difesa: il difensore spagnolo rimarrà ai box per un mese e non ci sarà ad inizio campionato

La Lazio si trova già a fare i conti con un infortunio muscolare significativo che colpisce la difesa, un problema che la squadra ha conosciuto fin troppo bene nella passata stagione. Patric si è fermato venerdì pomeriggio, alla vigilia dell’amichevole con l’Avellino, per un fastidio al quadricipite. Questo stop ha immediatamente scosso il numero 4, rientrato a pieno regime solo all’inizio della settimana scorsa dopo un lungo recupero post-operazione alla caviglia destra. Dal 25 marzo, l’ex Barcellona si era prefissato di tornare più carico di prima, a maggior ragione con il “Sarri bis” in panchina, ma la sua rincorsa si è interrotta di nuovo bruscamente.

Gli esami svolti ieri a Villa Mafalda hanno purtroppo confermato le sensazioni negative del giocatore, evidenziando una lesione riconducibile a un secondo grado. Patric era convinto che non si trattasse di qualcosa di leggero, e il responso medico ha dato conferma ai suoi timori. Nemmeno il tempo di ricominciare a gustarsi appieno le sedute tattiche del “Comandante”, che lo spagnolo è stato costretto a frenare di nuovo. Il rischio, come riportato da Il Messaggero, è che dovrà stare fuori per un mese intero. Questa assenza lo farà saltare la prima e probabilmente anche la seconda giornata di Serie A. Una situazione particolarmente problematica per Sarri, dato che per le stesse giornate Alessio Romagnoli sarà squalificato. La concomitanza di queste assenze obbliga il tecnico a rivedere i piani per il reparto arretrato, accentuando la pressione sugli altri difensori centrali a disposizione.