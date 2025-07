Infortunio Patric, nuovo stop per il difensore della Lazio. Ecco le condizioni attuali - Lazio News 24

Condividi via email

Infortunio Patric: nuovo stop per il difensore della Lazio, si attende l’esito degli esami

Brutte notizie in casa Lazio, dove l’infortunio di Patric torna a far preoccupare lo staff tecnico e i tifosi biancocelesti. Come riportato da Il Messaggero nell’edizione odierna, il difensore spagnolo ha accusato un nuovo problema fisico durante la seduta di allenamento di ieri. A fermarlo è stato un fastidio alla coscia, che lo ha costretto ad abbandonare anzitempo il campo di Formello, lasciando il gruppo sotto osservazione dei medici.

Al momento, l’entità dell’infortunio di Patric non è ancora stata chiarita. Lo staff medico della Lazio si è riservato di sottoporlo ad accertamenti strumentali nelle prossime ore per valutare se si tratti di un semplice affaticamento muscolare o di qualcosa di più serio. Ciò che è certo, però, è che questo nuovo intoppo fisico non fa altro che complicare la preparazione estiva del centrale, già reduce da una stagione condizionata da alti e bassi.

Il classe 1993, uno degli uomini di maggiore esperienza nel reparto arretrato biancoceleste, sembrava pronto a prendersi sulle spalle una maggiore responsabilità in vista del nuovo campionato. L’arrivo di Baroni in panchina e l’uscita di altri compagni di reparto avevano infatti riacceso le aspettative su un suo impiego più continuo. Ma ora l’infortunio di Patric rimette tutto in discussione, almeno per le prossime settimane.

Non è la prima volta che il difensore spagnolo deve fare i conti con problemi muscolari. Già durante la scorsa stagione, Patric aveva saltato diverse partite a causa di stop fisici. Una situazione che comincia a diventare un campanello d’allarme per la società, che potrebbe valutare di intervenire sul mercato per rinforzare ulteriormente il pacchetto difensivo, già piuttosto corto numericamente.

Il tecnico Marco Baroni spera che non si tratti di nulla di grave, soprattutto considerando che la Lazio ha bisogno di solidità e continuità nella fase difensiva per affrontare al meglio l’inizio del campionato. La situazione sarà monitorata con grande attenzione nelle prossime ore.

L’infortunio di Patric rappresenta l’ennesima incognita in un precampionato già complesso per la Lazio, che ora dovrà fare i conti con i tempi di recupero del suo difensore e capire se potrà contare su di lui per l’inizio ufficiale della stagione.