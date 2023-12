Infortunio Luis Alberto, attesa per gli esami: ma le sensazioni sono queste

Infortunio Luis Alberto, buone notizie: il Mago sta decisamente meglio e potrebbe già esserci contro il Verona sabato

Come riporta Repubblica Roma, in casa Lazio c’è grande attenzione per quanto riguarda le condizioni di Luis Alberto, uscito anzitempo contro il Cagliari per un problema muscolaree.

Oggi sono in programma gli esami, ma ieri lo spagnolo stava molto meglio e c’è la concreta possibilità che non si tratti di nulla di grave. Sarà tenuto a riposo domani sera contro il Genoa all’Olimpico (ore 21) in Coppa Italia, ma per la trasferta di Verona, sabato prossimo, dovrebbe esserci.