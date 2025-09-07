Infortunio Lazzari, ansia Lazio: attesi esami. C’è la sensazione che… Le ultime sulle condizioni dell’esterno di Sarri

Al centro sportivo di Formello si è appena conclusa una settimana di lavoro atipica per la Lazio, scandita dalle assenze e da un nuovo, preoccupante, allarme proveniente dall’infermeria. Con gran parte della rosa sparsa per il mondo a causa degli impegni con le rispettive nazionali, Maurizio Sarri ha lavorato con un gruppo ridotto, sperando di sfruttare la sosta per recuperare i giocatori infortunati e preparare al meglio la ripresa del campionato.

Le notizie che arrivavano dall’infermeria, fino a pochi giorni fa, erano incoraggianti e lasciavano presagire un progressivo svuotamento, con diversi giocatori prossimi al rientro in gruppo. Tuttavia, a spezzare l’ottimismo è arrivato un nuovo, inatteso stop. Sembra quasi una maledizione, un ciclo frustrante del “uno entra e uno esce” che non dà tregua al tecnico e al suo staff. Questa volta, a fermarsi è stato Manuel Lazzari.

L’esterno biancoceleste ha interrotto la sua seduta di allenamento nel pomeriggio di venerdì 5 settembre, a causa di un fastidio muscolare che ha immediatamente messo in allarme lo staff medico. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il timore è che si possa trattare di uno stiramento al polpaccio, un infortunio insidioso, specialmente per un giocatore che fa della velocità e dell’esplosività le sue armi migliori.

Al momento si tratta solo di un’ipotesi, ma l’ansia a Formello è palpabile. Per avere un quadro chiaro e definitivo della situazione, sarà necessario attendere l’esito degli esami strumentali a cui Lazzari si sottoporrà tra lunedì 8 e martedì 9 settembre. Solo la risonanza magnetica potrà infatti chiarire la reale entità del problema, confermare o smentire la diagnosi di stiramento e, di conseguenza, stabilire gli eventuali tempi di recupero. La Lazio, dunque, resta con il fiato sospeso, sperando che il verdetto dei test sia più lieve del previsto e di non dover rinunciare a lungo a una delle sue frecce più importanti.