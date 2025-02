Infortunio Dele-Bashiru, Baroni fa chiarezza: «Non lo potrò avere a disposizione per l’Inter e vi dico cos ha avuto nello specifico»

Condividi via email

Infortunio Dele-Bashiru, il tecnico biancoceleste fa chiarezza su quanto ha subito il giocatore nigeriano rilasciando queste parole a riguardo

Intervenuto ai microfoni di LSC, a fine gara mister Baroni fa il punto su quanto accaduto a Dele Bashiru il quale è uscito dal terreno di gioco del Penzo, durante la sfida di campionato della Lazio contro il Venezia

PAROLE – Dele-Bashiru ha una distorsione alla caviglia, si è girata la caviglia sul contrasto. Ha sentito una fitta forte quando ha calciato, domani faremo accertamenti, sicuramente non sarà disponibile per San Siro, vedremo per la seconda