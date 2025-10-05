Infortuni Lazio, infermeria piena. Chi recupererà tra due settimane? La situazione - Lazio News 24

Lazio, è tempo di sosta: infortuni sotto osservazione e tre giorni di riposo a Formello

Dopo il finale emozionante e pieno di colpi di scena dell’ultima gara all’Olimpico, la Lazio si ferma per la seconda sosta stagionale. Un momento cruciale per ricaricare le energie, ma anche per analizzare nel dettaglio i tanti problemi fisici che hanno colpito la rosa nelle ultime settimane. Mister Sarri ha concesso tre giorni di riposo alla squadra, con la ripresa degli allenamenti prevista non prima di mercoledì a Formello.

Intanto, quattro giocatori della Lazio partiranno per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali: si tratta di Mandas, Isaksen, Dia e Hysaj. Per tutti gli altri, invece, sarà l’occasione per recuperare la condizione fisica, con uno sguardo rivolto agli infortunati che da inizio stagione hanno rallentato la corsa dei biancocelesti.

Il tema principale di questa pausa, infatti, sarà fare chiarezza sulla lunga lista di infortuni che ha colpito la Lazio in appena due mesi di competizioni ufficiali. Gli stop muscolari registrati finora sono stati troppi, e lo staff medico insieme a quello tecnico cercheranno di capire le cause profonde di questa emergenza.

Due sono le ipotesi principali: la prima riguarda la preparazione estiva, che potrebbe aver inciso sulla tenuta atletica di alcuni calciatori. La seconda, non meno importante, coinvolge le condizioni dei campi di allenamento di Formello. Secondo alcune fonti interne, infatti, i terreni rizollati nelle scorse settimane sarebbero risultati troppo duri, aumentando il rischio di affaticamenti e lesioni muscolari.

Per la Lazio, questa sosta arriva quindi in un momento strategico. Da un lato c’è la possibilità di recuperare elementi importanti per l’organico, dall’altro c’è la necessità di correggere eventuali errori nella gestione fisica dei giocatori. Sarri e il suo staff lavoreranno su entrambi i fronti, nella speranza di presentarsi alla ripresa del campionato con una rosa più competitiva e in salute.

Con una stagione ancora lunga davanti e impegni cruciali in campionato e coppe, la Lazio non può permettersi altri passi falsi sul piano fisico. Ogni dettaglio dovrà essere curato per evitare di compromettere gli obiettivi stagionali. La pausa, ora, diventa un’opportunità da non sprecare.