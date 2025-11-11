 Infortunati Lazio, Sarri attende i primi rientri dopo sosta?
Infortunati Lazio, Sarri attende i primi rientri dopo la pausa nazionali? La rivelazione sui primi recuperi in vista del match contro il Lecce

Infortunio Rovella, le ultime novità sul centrocampista della Lazio: quando rientrerà a disposizione il giocatore

Giudice sportivo Lazio, il referto dopo l'undicesima giornata: doppia ammonizione per Zaccagni e le altre sanzioni ai biancocelesti

Lazio Lecce: ecco chi racconterà la prossima partita di Serie A dei biancocelesti su Dazn! E' un giocatore che…

Mancini, dalla Lazio alla Juventus mancata: il desiderio dell'ex tecnico della Lazio e la scelta di Spalletti. Il retroscena

31 minuti ago

Sarri
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Infortunati Lazio, possibili i primi rientri dopo la pausa nazionali. La rivelazione sui primi recuperi in vista del match contro il Lecce

Il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulla situazione attuale della Lazio. Petrucci ha discusso sia delle possibili mosse di mercato, con particolare attenzione alla situazione di Lorenzo Insigne, sia dei giocatori infortunati che potrebbero tornare a disposizione dopo la sosta per le Nazioni.

Per quanto riguarda i recuperi, Petrucci ha dato buone notizie. Nuno Tavares dovrebbe tornare in campo dopo la sosta, così come Taty Castellanos, che ha risolto il suo infortunio. Nicolò Rovella, anche lui in fase di recupero, sta aumentando l’intensità del lavoro nelle ultime settimane e potrebbe essere pronto per la sfida contro il Lecce. Tuttavia, Petrucci ha sottolineato che sarà fondamentale monitorare la sua risposta agli sforzi fisici. L’unico giocatore che, secondo Petrucci, avrà ancora bisogno di tempo per recuperare è Matteo Cancellieri.

Con il rientro di questi giocatori, Sarri avrà più opzioni per il prossimo ciclo di partite, e la Lazio potrà finalmente sfruttare una rosa più completa per affrontare le sfide che la attendono.

