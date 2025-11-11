 Lazio, Petrucci fa il quadro completo sulla situazione
Connect with us

Hanno Detto

Lazio, Petrucci fa il quadro completo sulla situazione biancoceleste: «Mercato Lazio a saldo zero, Insigne non è una priorità. Recuperi dopo la sosta»

Hanno Detto

Inter, Dumfries cita i biancocelesti: «Il mio colpo di testa preferito? In trasferta con la Lazio, era fuoco quello»

Hanno Detto

Lazio, Mattei non ci sta: «Spesso non salvaguardata dagli arbitri e la società è stata in silenzio. Poi per un intervento chiaro di Sarri...»

Hanno Detto

Gabriele Sandri, il fratello Cristiano nel giorno dell'anniversario della morte: «Amava la Lazio. Ecco il ricordo più bello»

Hanno Detto

Arbitri Serie A, il presidente della FIGC Gravina non ha dubbi: «Non possiamo pretendere da loro l’infallibilità»

Hanno Detto

Lazio, Petrucci fa il quadro completo sulla situazione biancoceleste: «Mercato Lazio a saldo zero, Insigne non è una priorità. Recuperi dopo la sosta»

Lazio news 24

Published

2 ore ago

on

By

Insigne

Lazio, Petrucci fa il quadro completo sulla situazione biancoceleste tra mercato e i ritorni dopo la pausa per le Nazionali

Il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulla situazione di Lorenzo Insigne e sulle possibili mosse di mercato della Lazio, oltre a discutere dei giocatori infortunati che potrebbero rientrare dopo la sosta per le Nazionali.

SUL MERCATO E INSIGNE – «Dobbiamo aspettare un mesetto per capire che mercato sarà. Per ora non ci sono novità e la Lazio può fare mercato a saldo zero. Con qualche incasso arrivato dall’estate, l’ingaggio di Insigne è alla portata. Non è una priorità, ma è un nome che vuole Sarri. In queste prime undici partite abbiamo capito che non è quella la zona del campo dove la Lazio ha bisogno di rinforzi».

SUI RECUPERI – «Dopo la sosta tornerà Tavares, probabilmente anche Castellanos e buone possibilità con Rovella che aumenterà un po’ l’intensità del lavoro in queste settimane, tutto fa pensare che possa tornare per il Lecce, ma bisogna capire come reagirà agli sforzi. Resterebbe fuori solo Cancellieri».

LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.