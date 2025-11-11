Lazio, Petrucci fa il quadro completo sulla situazione biancoceleste: «Mercato Lazio a saldo zero, Insigne non è una priorità. Recuperi dopo la sosta»

Lazio, Petrucci fa il quadro completo sulla situazione biancoceleste tra mercato e i ritorni dopo la pausa per le Nazionali

Il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sulla situazione di Lorenzo Insigne e sulle possibili mosse di mercato della Lazio, oltre a discutere dei giocatori infortunati che potrebbero rientrare dopo la sosta per le Nazionali.

SUL MERCATO E INSIGNE – «Dobbiamo aspettare un mesetto per capire che mercato sarà. Per ora non ci sono novità e la Lazio può fare mercato a saldo zero. Con qualche incasso arrivato dall’estate, l’ingaggio di Insigne è alla portata. Non è una priorità, ma è un nome che vuole Sarri. In queste prime undici partite abbiamo capito che non è quella la zona del campo dove la Lazio ha bisogno di rinforzi».

SUI RECUPERI – «Dopo la sosta tornerà Tavares, probabilmente anche Castellanos e buone possibilità con Rovella che aumenterà un po’ l’intensità del lavoro in queste settimane, tutto fa pensare che possa tornare per il Lecce, ma bisogna capire come reagirà agli sforzi. Resterebbe fuori solo Cancellieri».

