 Infortunati Lazio: Dia, Zaccagni e Marusic... Chi ce la fa con l'Atalanta? Le ultimissime
1 ora ago

Boulaye Dia
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Boulaye Dia

Infortunati Lazio: Dia, Zaccagni e Marusic… Chi ce la fa con l’Atalanta? Le ultimissime sulle condizioni degli acciaccati biancocelesti

La Lazio si prepara alla fondamentale trasferta di Bergamo contro l’Atalanta in una situazione di emergenza totale. Maurizio Sarri deve fare la conta dei disponibili, con un’infermeria che continua a essere il vero, grande avversario di questo avvio di stagione. Nella consueta conferenza stampa della vigilia, il tecnico biancoceleste non ha usato mezzi termini per descrivere le difficoltà che sta affrontando, soprattutto nel recuperare i giocatori chiave.

Interrogato direttamente sulle condizioni dei giocatori più attesi, l’allenatore ha dipinto un quadro a tinte fosche, spiegando come le sue scelte siano, di fatto, obbligate e piene di incognite.

«Dia, Zaccagni e Marusic? Sono tutte situazioni al limite, si sono allenati con noi solo oggi e non sappiamo che tipo di minutaggio possono avere. Sono stati allenamenti poco indicativi dal punto di vista fisico, qualcuno dovrà giocare per forza e altri saranno a disposizione, anche se un acciaccato che entra dalla panchina mi preoccupa. Fare un cambio e dopo 15 minuti dover sprecare un altro slot è un problema. Abbiamo fatto un’analisi sugli infortuni, alcuni sono pregressi. Dia è da tre anni che ha problemi alla caviglia, Pellegrini è traumatico. Alcuni infortuni muscolari sono legati in specifiche aree del corpo, sono situazioni diverse e non è facile dare spiegazioni. Zaccagni viene da un’estate difficile dove si è operato, è una situazione complicata».

Le parole di Sarri sono un vero e” proprio bollettino medico. Il tecnico sottolinea come i tre giocatori più in dubbio si siano aggregati al gruppo solo oggi, rendendo impossibile una valutazione attendibile della loro tenuta fisica. La necessità (“qualcuno dovrà giocare per forza”) supera la prudenza, ma il rischio è altissimo, come ammesso dallo stesso allenatore, preoccupato di dover “sprecare” slot per sostituzioni di giocatori entrati e infortunatisi di nuovo. Sarri ha poi ampliato l’analisi, sottolineando la natura diversa dei problemi: alcuni traumatici (Pellegrini), altri cronici (Dia), altri ancora “complicati” e figli di situazioni pregresse, come nel caso di Zaccagni. La Lazio andrà a Bergamo costretta a rischiare, sperando che la necessità non aggravi ulteriormente la crisi.

QUI LA CONFERENZA INTEGRALE DI SARRI

