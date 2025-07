Infortunati Lazio, il punto sui giocatori biancocelesti fermi ai box: tutti gli aggiornamenti

Condividi via email

Infortunati Lazio, facciamo il punto sui calciatori biancocelesti ancora fermi ai box: tutti gli aggiornamenti

In vista dell’amichevole internazionale contro il Fenerbahce, in programma giovedì 30 luglio alle ore 19:30 a Istanbul, la S.S. Lazio ha diramato l’elenco ufficiale dei convocati tramite un comunicato sul proprio sito. Il club biancoceleste affronterà la formazione turca guidata da José Mourinho, esperto allenatore portoghese noto per i suoi successi con Porto, Chelsea, Inter e Real Madrid.

Tuttavia, il focus della comunicazione non è stato solo tecnico-tattico: la società ha fornito anche un aggiornamento dettagliato sulle condizioni fisiche di tre giocatori che non prenderanno parte alla trasferta.

Patric Gabarrón : Il difensore spagnolo, classe 1993, ha riportato una lesione muscolare di media entità al retto femorale sinistro, emersa dopo gli esami svolti presso la clinica Villa Mafalda. Ha già avviato il protocollo di riabilitazione e nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriori valutazioni per definire i tempi di recupero.

: Il difensore spagnolo, classe 1993, ha riportato una lesione muscolare di media entità al retto femorale sinistro, emersa dopo gli esami svolti presso la clinica Villa Mafalda. Ha già avviato il protocollo di riabilitazione e nei prossimi giorni sarà sottoposto a ulteriori valutazioni per definire i tempi di recupero. Samuel Gigot : Il centrale francese, apprezzato per la sua grinta e senso della posizione, è alle prese con una lombosciatalgia in fase infiammatoria. Le sue condizioni verranno monitorate con attenzione, ma al momento è stato escluso dai convocati.

: Il centrale francese, apprezzato per la sua grinta e senso della posizione, è alle prese con una lombosciatalgia in fase infiammatoria. Le sue condizioni verranno monitorate con attenzione, ma al momento è stato escluso dai convocati. Gustav Isaksen: L’esterno offensivo danese, classe 2001 e arrivato nella scorsa stagione, sta affrontando una patologia virale. La sintomatologia clinica è in fase di miglioramento, ma lo staff medico ha preferito non rischiare, lasciandolo a riposo nella Capitale.

L’amichevole rappresenta un test importante per la Lazio in vista della nuova stagione, ma le assenze di questi tre elementi influenzeranno le scelte del tecnico. Mourinho, dal canto suo, potrà testare i nuovi innesti del Fenerbahce in quello che si preannuncia un match di alto livello.