Infermeria Lazio, il punto su Rovella: prosegue il recupero, attesi gli accertamenti

Infermeria Lazio, stop Rovella: prosegue il recupero, rientro subordinato ai prossimi accertamenti

L’infermeria del club capitolino continua a catalizzare l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei recuperi dei calciatori attualmente fermi ai box. L’attenzione in casa Lazio si concentra in modo particolare sulla situazione legata a Nicolò Rovella. Il centrocampista rappresenta attualmente l’unico elemento della mediana ancora indisponibile a causa di una fastidiosa lesione al polpaccio rimediata in occasione della sfida di campionato disputata contro il Genoa nel mese di agosto.

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Il percorso di ricondizionamento e il rientro graduale per Nicolò Rovella

E’ ormai trascorso un po’ dall’infortunio che ha costretto il regista a fermarsi e a iniziare un lungo calvario lontano dal rettangolo verde. Il club ha fatto sapere che il calciatore sta proseguendo regolarmente il proprio percorso riabilitativo e di ricondizionamento atletico, caratterizzato da un aumento progressivo sia dell’intensità sia dei volumi di lavoro. Lo staff medico procede con estrema cautela per evitare qualsiasi tipo di ricaduta muscolare, pianificando ogni singolo passo in vista del successivo e tanto atteso reinserimento all’interno del gruppo squadra.

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Il protocollo medico e le direttive della dirigenza in casa Lazio

La prudenza resta la parola d’ordine all’interno della società biancoceleste per quanto riguarda la gestione dei rientri dei giocatori reduci da problemi fisici di natura muscolare. Proprio per questa ragione, il via libera definitivo per il ritorno in campo di Nicolò Rovella non verrà concesso alla leggera, ma arriverà soltanto dopo aver completato tutti gli accertamenti clinici e strumentali previsti dal protocollo. La dirigenza e mister Gennaro Gattuso attendono con grande trepidazione il pieno recupero del centrocampista per poter contare nuovamente sulle sue geometrie in vista dei prossimi e decisivi impegni stagionali della Lazio.