Infermeria Lazio, ancora problemi per Patric: altro problema alla coscia, ecco come sta

Infermeria Lazio, ancora problemi per Patric: altro problema alla coscia, ecco le ultime sulle sue condizioni fisiche

Un altro ostacolo nel percorso di recupero per Patric , difensore centrale della Lazio classe 1993, noto per la sua versatilità tattica e la tenacia in fase difensiva. Dopo una stagione 2024-2025 condizionata da problemi fisici, sembrava pronto a ritrovare pienamente il campo, ma un nuovo intoppo ne ha rallentato la tabella di marcia.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore spagnolo ha accusato un fastidio muscolare alla coscia. Il problema non sarebbe grave, ma lo staff medico del club biancoceleste ha scelto di intervenire con cautela, evitando rischi inutili e preservando il calciatore per il prosieguo della stagione.

Patric, arrivato a Roma nel 2015 dal Barcellona B, ha costruito negli anni un ruolo importante all’interno della rosa laziale. La sua capacità di adattarsi sia come centrale che come terzino lo rende una pedina utile per qualsiasi tecnico. Attualmente sotto la guida dell’ex Juve, Napoli e Chelsea Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio noto per la sua predisposizione al gioco compatto e alla solidità difensiva, Patric potrebbe rivelarsi fondamentale per riequilibrare un reparto in cerca di conferme.

Il club non ha rilasciato comunicati ufficiali riguardo ai tempi di recupero, ma l’atleta sarebbe già al lavoro per tornare in forma. La speranza è quella di rivederlo tra i convocati entro poche settimane, soprattutto alla luce degli impegni ravvicinati che attendono la squadra tra campionato e coppe.