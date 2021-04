Ciro Immobile scatenato nei precedenti match contro il Verona. Hellas avversario perfetto per rompere il digiuno

Il Verona porta bene a Ciro Immobile, che ha segno 8 reti in 8 sfide contro i gialloblù. Il bomber biancoceleste è ora a secco da sette partite di Serie A: una striscia lunga, mai raggiunta con la maglia della Lazio in campionato. L’Hellas è dunque la vittima ideale per interrompere il digiuno.

«Ciro Immobile ha segnato otto reti in otto sfide contro l’Hellas Verona in Serie A TIM. L’attaccante non trova tuttavia il gol da sette partite di Serie A TIM e non ha mai registrato una striscia più lunga senza reti con la maglia della Lazio nel massimo campionato».