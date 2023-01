Immobile, Sarri fiducioso sulle condizioni del centravanti biancoceleste, il tecnico parla delle condizioni del giocatore prima della partita col Lecce

Nella consueta conferenza stampa pre-partita il tecnico della Lazio parla della ripresa delle condizioni fisiche di Immobile

SU IMMOBILE– «Il 13 novembre erano tutti a giocare le competizioni nazionali, il 18 si è giocata la prima gara del Mondiale. Non lascia nulla se non una grande pubblicità per il Qatar. Immobile ha risolto i problemi fisici ma è in grande crescita di condizione nonostante non sia ancora al top. Due punti di media a partita penso siano tanta roba, per il momento lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo continuare su queste medie, non sarà facile perchè il girone di ritorno sarà più difficile quello di andata. Dobbiamo però provarci in tutti i modi. La squadra non so come stia fisicamente, di testa sta bene. Impossibile suddividere l’aspetto mentale da quello fisico, indipendentemente dai test. Ritengo molto più importante rientrare con la testa al 100%».

