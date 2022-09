Immobile: «Bellissima l'esplosione della Nord, Milinkovic e Luis Alberto...»

Al termine della gara tra Lazio e Verona, è XXX a commentare il risultato per i microfoni di DAZN e radio ufficiale

Per i microfoni di Lazio Style Radio e DAZN, è Ciro Immobile a commentare la gara contro il Verona. Le sue parole:

TIFOSI– «I tifosi ci hanno sostenuto dall’inizio del campionato, stanno facendo questa cavalcata insieme a noi, Sono stupendi e abbiamo bisogno del loro supporto. Ad esultare non ci si abitua mai, anche per la sofferenza della partita, non riuscivamo a sbloccarla. Bello l’urlo della Nord».

RISPOSTA POST EUROPA– «Questa è la risposta e la crescita che ci aspettavamo da noi stessi, sappiamo che l’Europa ci porta tante energie mentali e fisiche, la società ci ha aiutato con tanti giocatori, abbiamo cambiato tanto e oggi siamo stati più brillanti».

MENO PALLONI – «Il nostro è sempre stato un gioco corale, non ho avuto la sensazione dal campo di essere servito meno. L’importante è sfruttarne una e buttarla dentro».

ZACCAGNI, MILINKOVIC E LUIS ALBERTO– «Zaccagni mi aveva detto di lasciarla ma lo avrei fatto comunque perchè non ce la facevo. Milinkovic e Luis Alberto sono incredibile, i miei gol in questi anno vanno divisi con loro. Mi conoscono come mia moglie. Faremo una bella cena a tre».