Immobile: «I mei gol frutto di istinto ed esperienza»

Ciro Immobile ha analizzato alcuni dei suoi gol: il bomber ha svelato come il tutto sia frutto di istinto ed esperienza

Intervistato da DAZN, Ciro Immobile ha analizzato alcuni dei suoi gol svelando:

«Sicuramente c’è molto istinto, poi, con il tempo, acquisisci esperienza. Ho fatto tanti gol, dove in anticipo so dove va a finire la palla e dove voglio metterla. Insomma, già immagino il gol prima che finisce l’azione. Per esempio, contro il Bologna, ho avuto quell’occasione nel primo tempo. Io avevo pensato di fare il cucchiaio, perché ero messo laterale. Però alla fine, quando sono arrivato davanti al portiere, non sono riuscito a mettere il piede sotto. Poi Skorupski ha fatto una bella parata».

