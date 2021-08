Immobile, è ancora gol alla prima ufficiale: un cecchino all’esordio

Ancora un gol alla prima ufficiale per Ciro Immobile. E la stagione del bomber della Lazio inizia sempre allo stesso modo

La storia che si ripete. Ancora un gol alla prima ufficiale per Ciro Immobile. E la stagione del bomber della Lazio inizia sempre allo stesso modo: gonfiando la rete.

Tutto era cominciando con l’esordio in biancoceleste con l’Atalanta del 21 agosto 2016, per proseguire nel trionfo in Supercoppa dell’anno successivo. Bagnate con gol anche le prime giornate con Napoli, Sampdoria, Cagliari e appunto oggi con l’Empoli. Perché chi ben comincia è a metà dell’opera.