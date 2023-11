Immobile a Dazn: «Sto meglio fisicamente. Oggi è un’occasione importante per noi». Le parole del capitano pre partita

Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Salernitana–Lazio.

IMMOBILE– «Sono un po’ più in fiducia e sto meglio fisicamente. Oggi è un’occasione importante per me e per la squadra e dobbiamo dare tutto in campo. La mancata convocazione è stata strana, mi sono concentrato al massimo per ritrovare la forma e ritrovare un pò di forza. Ho avuto questa opportunità».