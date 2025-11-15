Ilic Lazio, mercato in salita: il centrocampista del Torino si fa male e Mainoo si complica, Sarri cerca rinforzi per il centrocampo

La stagione della Lazio continua a prendere pieghe inaspettate, con le problematiche legate agli infortuni che coinvolgono non solo i giocatori già in rosa, ma anche alcuni degli obiettivi di mercato. L’ultimo caso riguarda Ivan Ilic, centrocampista del Torino, fermatosi durante la gara di qualificazione ai Mondiali tra Serbia e Inghilterra.

Ilic ha dovuto abbandonare il campo al 39′ del primo tempo per un problema al ginocchio sinistro, con il ct Paunović che ha subito parlato di una possibile lesione al legamento collaterale.

Infortunio di Ilic: il Torino conferma il trauma distorsivo

Il Torino ha poi diffuso un comunicato ufficiale in cui si parla di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, ma senza fornire ulteriori dettagli sulla gravità dell’infortunio. Gli accertamenti sono ancora in corso, con contatti costanti tra lo staff medico granata e quello della Nazionale serba. Questo imprevisto potrebbe influire sul futuro di Ilic, da tempo nel mirino di Maurizio Sarri, che lo considera una delle opzioni per rinforzare il centrocampo della Lazio nel prossimo mercato di gennaio.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora

Ilic, una scelta ancora possibile?

Nonostante l’infortunio, la Lazio osserva con attenzione la situazione. Il centrocampista classe 2001 è stato uno dei giocatori più ricercati dal tecnico biancoceleste, che lo vede come un rinforzo ideale per il centrocampo. Il recente ritorno di Ilic da titolare nelle ultime tre gare di campionato rende ancora più decisiva la valutazione del responso medico, soprattutto in chiave mercato. Sarri dovrà monitorare attentamente gli sviluppi dell’infortunio, poiché una diagnosi favorevole potrebbe riaprire le porte per una trattativa a gennaio.

Mainoo, il talento del Manchester United: operazione complicata

Nel frattempo, come anticipato, un altro nome circola tra le opzioni di mercato della Lazio: Kobbie Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United. Il classe 2005, che non ha trovato molto spazio con Ruben Amorim all’Old Trafford, sarebbe un acquisto interessante per il futuro. Tuttavia, l’operazione è complicata dalla sua valutazione, che si aggira intorno ai 45 milioni di euro. La Lazio potrebbe eventualmente considerare un prestito, ma difficilmente riuscirà a intavolare una trattativa senza che l’affare non si faccia molto più complesso.

Con Ilic infortunato e Mainoo difficile da acquisire, la Lazio si trova a dover rivedere i propri piani di mercato, cercando alternative che possano rinforzare il centrocampo e rispondere alle necessità tattiche di Sarri.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Calciomercato Lazio | Trattative | Ultim’ora