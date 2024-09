Hysaj Lazio, quale futuro? L’albanese TAGLIATO dalla lista del campionato, ma c’è QUESTA idea per lui. La situazione

Hysaj Lazio, quale futuro per l’esterno albanese? Il terzino tagliato fuori dalla lista per il campionato, ma c’è questa idea per lui

Tra i giocatori tagliati dalla lista per il campionato, come ricorda il Corriere dello Sport, c’è anche Elseid Hysaj. L’idea della Lazio, visto anche che Baroni lo ha convocato per le ultime tre gare, è quella di tenerlo come eventuale jolly per il prossimo futuro.

Al posto dell’albanese è stato inserito il rientrante Gila, ma con due cambi a disposizione per tutto l’anno sono attese altre possibili novità.