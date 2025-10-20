Hernanes, l’ex Lazio si scusa dopo le polemiche degli ultimi giorni: «Mi scuso per la battuta, ho sempre avuto massimo rispetto»

Hernanes, l’ex giocatore della Lazio si scusa dopo le polemiche: «Mi scuso per la battuta, ho sempre avuto massimo rispetto»

«Meno male che ha vinto l’Inter, perché mi piace il calcio offensivo, ho un passato lì e poi è meglio che la Roma perda». Con queste parole, pronunciate ai microfoni di Dazn dopo Roma-Inter, Hernanes ha acceso la miccia delle polemiche.

L’ex centrocampista di Lazio e Inter, infatti, è stato travolto dalle critiche per una dichiarazione giudicata irrispettosa nei confronti dei giallorossi.

La bufera lo ha costretto a correre ai ripari con un video di scuse: «Ragazzi si vede che era una battuta, anche se poco felice. L’Hernanes tifoso ha preso il sopravvento, mi dispiace che l’avete presa e interpretata male. Non è assolutamente una mancanza di rispetto né verso i romanisti e né verso la società, anche perché a nessun tifoso della Roma ho mai negato una foto. Massimo rispetto e mi dispiace per la battuta».