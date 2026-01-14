Gullit su Taylor: «Può esplodere in Serie A, c’è da sperare che ci riesca. C’è un giocatore che può imitare…»

Gullit da grande fiducia su Taylor e sull’adattamento dell’ex Ajax al campionato italiano! Le parole della leggenda rossonera

L’arrivo di Kenneth Taylor alla Lazio continua a far discutere anche fuori dall’Italia. Il centrocampista olandese, appena lasciato l’Ajax, è stato subito lanciato titolare nella gara di Verona nonostante un solo allenamento con il gruppo. Una scelta che ha acceso il dibattito in patria, dove due autentiche leggende del calcio olandese come Ruud Gullit e Marco Van Basten hanno commentato il trasferimento e le prospettive del giocatore.

Intervenuto negli studi di Ziggo Sport, Gullit ha espresso fiducia nelle qualità di Taylor, pur evidenziando le difficoltà del passaggio dall’Eredivisie al campionato italiano.

SERIE A – «Può esplodere in Serie A, c’è da sperare che ci riesca».

L’ex Pallone d’Oro ha però invitato alla cautela, ricordando come non sempre i talenti cresciuti nell’Ajax riescano a imporsi all’estero.

PASSAGGIO DALL’EREDIVISIE – «Non è mai facile l’approdo in Italia dall’Eredivisie. Abbiamo visto tanti ragazzi dell’Ajax andare all’estero e poi fallire, per questo spero che lui invece riesca a sfondare».

Nel suo ragionamento, Gullit ha anche tracciato un possibile paragone positivo, citando il percorso di Jerdy Schouten al Bologna, come esempio virtuoso di adattamento al calcio italiano.

CONFRONTO – «Diciamo un po’ sulla scia di quanto fatto da Schouten al Bologna».

Gullit ha poi aggiunto una riflessione sulle caratteristiche tecniche di Taylor, sottolineando come il suo rendimento sia fortemente legato al contesto di squadra.

CARATTERISTICHE – «Taylor non è un giocatore che spicca sempre tantissimo, è uno che gioca bene in una buona squadra».

Un passaggio chiave, che chiarisce come il resto della formazione dovrà supportarlo per agevolarne l’impatto in biancoceleste. La Lazio si augura di aver individuato un profilo in grado di crescere nel tempo, magari più completo rispetto ad altri connazionali approdati all’estero, come l’ex rossoblù oggi al PSV.

Il giudizio di Gullit conferma dunque una linea precida: talento sì, ma adattamento e contesto saranno decisivi per capire se Taylor riuscirà davvero a imporsi nel calcio italiano.

