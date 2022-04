Guerra Ucraina, ansia per Luca Vavassori: l’ex portiere è sparito

Guerra Ucraina, non si hanno più notizie di Luca Vavassori, ex portiere della Pro Patria arruolatosi volutamente per andare al fronte

Sono ore di grande paura per la famiglia di Luca Vavassori, ex portiere tra le altre squadre della Pro Patria arruolatosi per andare a combattere in Ucraina.

Da ieri purtroppo non si hanno più notizie di lui. Sul suo profilo Instagram, in mattinata, è tra l’altro apparso il seguente messaggio: “Ci dispiace informarvi che la scorsa notte, durante la ritirata di alcuni feriti in un attacco a Mariupol, due convogli sono stati distrutti dall’esercito russo. In uno di questi c’era forse anche Ivan, insieme col 4° Reggimento. Stiamo provando a capire se ci sono sopravvissuti. Vi informeremo attraverso le due pagine Instagram e Facebook che Ivan ci ha lasciato a gestire”. Non è la prima volta che accade un evento simile, ma mai prima d’ora era apparso un messaggio simile sui suoi profili social.