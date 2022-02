Guerra Russia Ucraina, FIGC: «Nel weekend partite inizieranno con 5′ di ritardo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La FIGC annuncia il ritardo di 5′ del calcio d’inizio delle partite nel weekend contro la guerra in Ucraina

La FIGC ha voluto lanciare un segnale di sostegno verso l’Ucraina visto la guerra che ormai sta tenendo in apprensione l’Europa e non solo in questi giorni.

Il presidente Gravina ha voluto lanciare un messaggio e ha deciso di posticipare il calcio d’inizio delle partite nel weekend di 5′. Le sue parole:

«I valori universali dello sport ci impongono una riflessione, non vogliamo girarci dall’altra parte. Interpretando un sentimento diffuso nell’opinione pubblica italiana, che attraversa in modo trasversale anche il nostro mondo, vogliamo mandare un messaggio chiaro: il movimento calcistico nazionale è sensibile e molto preoccupato per quello che sta accadendo in queste ore, lo sport non fa politica ma reclama a gran voce la pace».