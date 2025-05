Guendouzi dopo Inter Lazio: «Il prossimo anno? Sono felice»

Condividi via email

Guendouzi dopo Inter Lazio ha preso la parola in zona mista per raccontare le proprie impressioni sulla stagione che si sta concludendo e sui propri progetti futuri. Le parole del centrocampista francese, entusiasta di giocare a Roma sponda biancoceleste:

PARTITA – «Vedremo cosa accadrà nell’ultima gara, ma penso che questa sera abbiamo mostrato una forte mentalità. Abbiamo giocato una bella gara contro una delle squadre migliori al mondo, è sempre difficile. Penso che questa sera abbiamo mostrato che abbiamo le qualità per stare in Europa il prossimo anno. Vediamo cosa accadrà all’ultima gara perché dipenderà anche dalle altre squadre. Daremo tutto e speriamo che arrivino buone notizie.»

CASA E TRASFERTA – «La differenza tra casa e trasferta? Sappiamo che non abbiamo fatto benissimo quest’anno in casa, ma dipende anche dalle avversarie. Quando vengono all’Olimpico si difendono, è sempre difficile trovare spazio. Quando giochiamo fuori le squadre sono più aperte, sono gare difficili. Ma sicuramente diamo sempre tutto per rendere orgogliosi i tifosi e lo faremo anche nell’ultima gara.»

ANDATA – «L’andata? Oggi era un’altra partita. La prima è stata difficile da accettare, abbiamo giocato benissimo i primi trenta minuti ma poi dobbiamo dire che l’Inter ha fatto molto meglio di noi. Ma questa sera abbiamo mostrato che possiamo fare le cose giuste, giocare contro una grande squadra e fare un’ottima partita. Possiamo essere orgogliosi.»

PROSSIMO ANNO – «Il prossimo anno? Sono davvero felice di giocare per la Lazio, vedremo alla fine dell’ultima gara cosa accadrà. Speriamo di essere qualificati per Champions o Europa League ovviamente, poi vedremo. Ma di certo sono felice e darò sempre tutto. Vediamo cosa accadrà, dipende da molte cose.»

MIGLIOR VERSIONE – «Il miglior Guendouzi? Posso fare molto di più: ho ventisei anni soltanto, sono soddisfatto della mia stagione ma posso sempre fare di più. C’è tempo per crescere, spero si vedrà la migliore versione nei prossimi anni.»