Guendouzi blindato alla Lazio: la permanenza del francese è un successo per Sarri - Lazio News 24

Guendouzi blindato in casa Lazio: fondamentale per Maurizio Sarri nonostante le varie offerte di mercato

Nonostante il forte interesse, soprattutto dalla Premier League – campionato in cui Matteo Guendouzi tornerebbe volentieri a giocare – il centrocampista francese ha deciso di non attivare la sua clausola rescissoria. Come riportato dall’edizione romana del Corriere dello Sport, in questo momento, la Lazio e Maurizio Sarri hanno un bisogno cruciale di lui. La situazione si è ulteriormente consolidata: da venerdì, se anche Guendouzi dovesse cambiare idea, non potrà più sfruttare la clausola di rescissione. A quel punto, sarà effettivamente blindato dal club biancoceleste.

La ragione è chiara: non potendo sostituirlo a causa del blocco del mercato, il club e l’allenatore non hanno alcuna intenzione di venderlo. Mancano ormai pochissimi giorni al termine della finestra in cui la clausola era valida, e poi la sua permanenza nella Lazio sarà sicura, quasi inevitabile. Questo rappresenta il primo grande successo della seconda gestione targata Maurizio Sarri.

La capacità del tecnico di convincere un giocatore del calibro di Guendouzi a rimanere, nonostante le incertezze iniziali e la mancanza di coppe europee, è un segnale forte. Dimostra non solo il suo ascendente sui giocatori, ma anche l’importanza del centrocampista nel progetto tattico e nelle ambizioni della Lazio per la prossima stagione, sottolineando la sua centralità nel gruppo e nel “nuovo corso” di Sarri.