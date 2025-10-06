 Italia, Gravina non ha dubbi: «Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare»
2 ore ago

Italia, il presidente della FIGC Gabriele Gravina non ha dubbi: «Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare»

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è intervenuto nel podcast “Sette vite” affrontando i temi più delicati che attendono la Nazionale nelle prossime quattro gare di qualificazione al Mondiale. Con tono diretto e senza giri di parole, il numero uno della Federcalcio ha voluto chiarire la posizione della Federazione, partendo da un retroscena significativo.

Al centro dell’attenzione la sfida con Israele, condizionata dal contesto internazionale. Gravina è stato netto: “Riteniamo che la partita con Israele si debba giocare e la giocheremo. Questo è un dato di fatto per noi”. Una dichiarazione che ribadisce la volontà della FIGC di rispettare il calendario e garantire la regolarità delle competizioni, senza rinvii o modifiche che potrebbero compromettere il percorso di qualificazione.

Non solo Israele: Gravina ha parlato anche del cammino complessivo dell’Italia verso il Mondiale, esprimendo fiducia nel lavoro del commissario tecnico e nella qualità del gruppo azzurro. Le prossime quattro partite saranno decisive per consolidare le ambizioni della Nazionale, e la Federazione – ha assicurato – farà di tutto per mettere la squadra nelle migliori condizioni possibili.

Le sue parole trasmettono un messaggio di determinazione e stabilità, sia sul piano organizzativo che sportivo, in un momento in cui il calcio italiano guarda al futuro con rinnovata fiducia e la consapevolezza delle proprie potenzialità.

