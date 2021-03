Gran Galà AIC, Immobile: «Felice di essere nella Top 11» FOTO

Gran Galà del Calcio, Ciro Immobile è stato inseriro nella Top 11 della stagione 2019/20, il centravanti festeggia così sui social

Un riconoscimento dietro l’altro per Ciro Immobile. Prima la Scarpa d’Oro, poi il Premio Manlio Scopigno, oggi rientra nella top 11 del Gran Galà del Calcio per la stagione 2019-20. L’ennesimo trofeo da mettere per onorare la sua carriera.

Su Instagram, il centravanti ha festeggiato così: «Felice di essere nella top11. Grazie ai colleghi che mi hanno votato».