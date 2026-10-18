Gonzalez nel pre partita: «Gara importante, vogliamo vincere! L’abbiamo dovuta preparare in due giorni»

Nico Gonzalez, attaccante della Juventus, ha parlato nel pre partita del match della settima giornata contro la Lazio di Gennaro Gattuso

Nico Gonzalez, giocatore della Juventus, ha parlato nel pre partita del match valido per la 7a giornata di Serie A 2026-2027 contro la Lazio. Le sue parole rilasciate per DAZN:

CONDIZIONE FISICA – «E’ una bella domanda, però noi siamo pronti per tutto, sappiamo di avere meno tempo di recupero degli altri, però ci sta, questo è il calcio, noi dobbiamo preparare la partita ogni due giorni, perché è così alla fine, però ci sta. Oggi è una partita troppo importante, siamo in casa e la vogliamo vincere».

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ULTIMI RISULTATI – «Sì, noi lo sappiamo bene che non possiamo buttare punti così, certo che si parla dentro lo spogliatoio e fuori. Però è il calcio, il calcio funziona così, alla fine oggi puoi fare una partita straordinaria, domani no, è il calcio. Però noi come gruppo stiamo andando forte, stiamo andando tutti su una stessa strada, quello è l’importante, essere uniti, positivi, una famiglia lì dentro».

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