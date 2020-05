Lazio, Gonzalez: «Sempre orgoglioso di aver trionfato in quella partita epica»

Lazio, giornata di ricordi in casa biancoceleste e di festeggiamenti per quella Coppa Italia vinta contro la Roma

Tra i tanti che oggi ricordano la vittoria della Coppa Italia del 2013 contro la Roma c’è anche il Tata Gonzalez. Ecco le sue parole ai microfoni di Tuttomercatoweb.

«Volevo salutare e fare gli auguri al tutto il popolo laziale in questa giornata in cui si festeggia una ricorrenza così importante per noi. Il ricordo oggi va a quel trofeo vinto in faccia alla Roma. Sarò sempre orgoglioso di aver trionfato in quella epica partita, insieme a grandi compagni e amici. Mando un grande abbraccio virtuale da Montevideo ai tifosi che non dimentico».