Goglichidze, l’ex obiettivo della Lazio vicino alla permanenza in Serie A: ecco chi lo cerca

Saba Goglichidze, ex obiettivo del calciomercato della Lazio, potrebbe rimanere in Serie A: ecco quali squadre lo cercano

Saba Goglichidze, difensore centrale classe 2004, è uno dei nomi più caldi del mercato in uscita dell’Empoli e, al contempo, uno dei profili giovani più osservati nel panorama calcistico italiano. Nonostante la retrocessione in Serie B del club toscano, il talento georgiano è finito da mesi sul taccuino dei principali club di Serie A, scatenando un’autentica contesa per assicurarsi le sue prestazioni.

Secondo quanto riportato da La Nazione, il giovane difensore è seguito con particolare attenzione da una vasta platea di squadre di Serie A, tra cui spiccano Roma, Juventus, Milan, Lazio, Bologna, Udinese e Pisa. Questi club avevano già avviato contatti esplorativi per Goglichidze lo scorso gennaio, manifestando un interesse precoce per le sue qualità. Nelle ultime settimane, tuttavia, si sono inserite con decisione anche Sassuolo e Parma, che stanno cercando di sfruttare l’attuale fase di stallo nelle trattative per provare il sorpasso e aggiudicarsi il giocatore.

L’Empoli, pur consapevole del forte interesse attorno al suo gioiello, non ha fretta di chiudere l’operazione. Il club ha fissato il prezzo del cartellino tra i 7 e gli 8 milioni di euro, immaginando una vera e propria asta che possa valorizzare al massimo la cessione. La priorità è evitare una svendita e capitalizzare al massimo da uno dei suoi talenti emergenti. Un’eventuale partenza di Goglichidze rappresenterebbe uno dei tasselli principali della rifondazione azzurra dopo la retrocessione, un percorso che passa inevitabilmente anche dalla capacità di generare plusvalenze significative sui giovani cresciuti in casa o valorizzati in prima squadra.

Un segnale in questo senso è arrivato anche dal campo: Goglichidze è stato impiegato solo nella mezz’ora finale del primo test stagionale dell’Empoli, una scelta che pare suggerire una sua imminente uscita. Il difensore georgiano arriva da una stagione di crescita repentina e decisiva: dopo un 2022-23 senza presenze in prima squadra, è esploso nell’ultima annata, collezionando ben 34 presenze in maglia azzurra e diventando una certezza al centro della difesa. Le sue prestazioni non sono passate inosservate neppure al di fuori dei confini italiani: nel 2024 è arrivata anche la chiamata della Nazionale maggiore della Georgia, con cui ha già giocato tre gare di Nations League. Un percorso in ascesa che ha convinto molti osservatori e che ora promette di portarlo lontano da Empoli. Resta solo da capire quale tra le tante pretendenti, inclusa la Lazio, riuscirà ad assicurarselo.