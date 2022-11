Dopo l’esonero di Van Bronckhorst, i Glasgow Rangers puntano l’ex Lazio Sinisa Mihajlovic per la panchina: i dettagli

Come riferito da fonti scozzesi, i Glasgow Rangers, per la sostituzione dell’esonerato Van Bronckhorst, starebbero pensando ad un ex Lazio.

Il nome in pole è quello di Sinisa Mihajlovic, attualmente libero dopo la fine del rapporto con il Bologna. La pista è da seguire con attenzione.