Hanno Detto
Giordano, tra mercato e le scelte tecniche della Lazio: «Serve equilibrio, non smantellare»
Giordano, ex attaccante biancoceleste, ha analizzato le mosse biancocelesti tra possibili cessioni, nuovi acquisti e gestione del gruppo
Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, soffermandosi sul mercato della Lazio e sulle scelte che attendono la dirigenza biancoceleste. L’ex attaccante ha ribadito un concetto chiave: vendere può essere necessario, ma senza perdere punti di riferimento tecnici e senza abbassare il livello della squadra a disposizione di Maurizio Sarri.
SU PEDRAZA – «Pedraza mi piacerebbe, è un ventinovenne che ha le sue esperienze ed è un giocatore di buon livello, che gioca in una squadra di alta classifica in un campionato di alto livello come quello spagnolo». Giordano vede nell’esterno spagnolo un profilo affidabile, già formato, capace di garantire rendimento immediato e continuità, qualità fondamentali in un momento di possibile transizione della rosa.
SU RATKOV – «Molto dipende dal campionato in cui giochi. Ovviamente quando prendi Ratkov tieni conto del fatto che il campionato austriaco è più semplice di quello italiano, ma il talento lo puoi intravedere comunque se c’è». L’ex biancoceleste invita alla cautela, ma senza bocciare l’operazione: per lui il salto di categoria rappresenta la vera prova, soprattutto sotto il profilo dell’impatto mentale e della continuità.
SU CANCELLIERI – «Se vendi Cancellieri al Brentford a 15, ne spendi 10 per prendere uno più bravo o almeno simile a lui». Un passaggio netto, che sintetizza la visione di Giordano sul mercato: ogni cessione deve essere accompagnata da un reinvestimento mirato, capace di mantenere invariato – se non migliorare – il livello tecnico complessivo.
SUL GRUPPO – «Ci può stare, se li sono meritati. L’unica difficoltà riguarda l’inserimento dei nuovi, ma con una settimana lunga si può lavorare meglio e ripartire più forti».
Un’analisi lucida, che richiama la Lazio a scelte ponderate e coerenti con le ambizioni stagionali.
LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio, nome nuovo per il centrocampo! L’ultima idea del ds Fabiani
News
Calciomercato Lazio, colpo a parametro zero: Pedraza ha firmato il preliminare!
Calciomercato Lazio, mossa anticipata in vista dell’estate: Pedraza ha firmato il preliminare di contratto con i biancocelesti L’intesa prevede un...
Probabili formazioni Lazio Como, e snodo europeo: le possibili scelte di Sarri e Fabregas
Probabili formazioni Lazio Como, match chiave della 21ª giornata di Serie A: dopo il successo di Verona, i biancocelesti cercano...
Calciomercato Lazio, Nuno Tavares al centro dell’asse con il Besiktas: parole che pesano
Calciomercato Lazio, resta aperta la trattativa per Nuno Tavares: l’inserimento del Besiktas complica l’uscita del terzino portoghese Il calciomercato Lazio...