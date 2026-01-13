Giordano, tra mercato e le scelte tecniche della Lazio: «Serve equilibrio, non smantellare»

Giordano, ex attaccante biancoceleste, ha analizzato le mosse biancocelesti tra possibili cessioni, nuovi acquisti e gestione del gruppo

Bruno Giordano è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, soffermandosi sul mercato della Lazio e sulle scelte che attendono la dirigenza biancoceleste. L’ex attaccante ha ribadito un concetto chiave: vendere può essere necessario, ma senza perdere punti di riferimento tecnici e senza abbassare il livello della squadra a disposizione di Maurizio Sarri.

SU PEDRAZA – «Pedraza mi piacerebbe, è un ventinovenne che ha le sue esperienze ed è un giocatore di buon livello, che gioca in una squadra di alta classifica in un campionato di alto livello come quello spagnolo». Giordano vede nell’esterno spagnolo un profilo affidabile, già formato, capace di garantire rendimento immediato e continuità, qualità fondamentali in un momento di possibile transizione della rosa.

SU RATKOV – «Molto dipende dal campionato in cui giochi. Ovviamente quando prendi Ratkov tieni conto del fatto che il campionato austriaco è più semplice di quello italiano, ma il talento lo puoi intravedere comunque se c’è». L’ex biancoceleste invita alla cautela, ma senza bocciare l’operazione: per lui il salto di categoria rappresenta la vera prova, soprattutto sotto il profilo dell’impatto mentale e della continuità.

SU CANCELLIERI – «Se vendi Cancellieri al Brentford a 15, ne spendi 10 per prendere uno più bravo o almeno simile a lui». Un passaggio netto, che sintetizza la visione di Giordano sul mercato: ogni cessione deve essere accompagnata da un reinvestimento mirato, capace di mantenere invariato – se non migliorare – il livello tecnico complessivo.

SUL GRUPPO – «Ci può stare, se li sono meritati. L’unica difficoltà riguarda l’inserimento dei nuovi, ma con una settimana lunga si può lavorare meglio e ripartire più forti».

Un’analisi lucida, che richiama la Lazio a scelte ponderate e coerenti con le ambizioni stagionali.

