Giordano: «Lazzari ieri è stato ingenuo. Lazio grande squadra»

Bruno Giordano ha parlato ai microfoni di Radiosei commentando il pareggio di ieri tra Lazio e Sturm Graz.

PAROLE – «Primo tempo equilibrato, anche i nostri avversari mi hanno fatto una buona impressione. Hanno giocato semplice evitando la pressione. Lazzari ha commesso un’ingenuità. Indipendentemente dal fatto che sia giusto o meno il rosso, bisognerebbe evitare. Andrei oltre il discorso arbitrale, in ogni caso. La partita si era messa bene, forse con un pizzico di lucidità ed equilibrio si poteva portare a casa. Il girone lascia tutto ancora aperto, certo, 3 punti ieri sarebbero stati d’oro. Tutto in ballo, quattro squadre che se la giocano in 180′. Pedro il migliore, fra traversa e gol. Luis Alberto a destra non gioca a memoria, per il resto solo qualche tentennamento per la coppia centrale. La conferma più importante è la risposta emotiva: la Lazio è squadra, lo ha dimostrato anche ieri».