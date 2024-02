Perinetti su Immobile: «Attaccante speciale ma oggi la Lazio dovrebbe fare questa cosa»

Giorgio Perinetti, DT dell’Avellino, ha analizzato la situazione di Ciro Immobile, attaccante della Lazio: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Giorgio Perinetti ha parlato così di Ciro Immobile, attaccante della Lazio:

PAROLE – «Immobile ha cominciato con me a Siena, si vedeva che avrebbe fatto cose speciali. La società gli deve ritagliare lo spazio giusto per l’età che avanza. Lui è sempre stata l’unica punta, ora deve ritagliarsi uno spazio diverso. Non possiamo pensare che continui a fare le cose che faceva cinque anni fa».