Gila e Romagnoli verso l’addio? Scenario delicato in difesa

Gila e Romagnoli in scadenza 2027: la Lazio rischia di perdere entrambi? Cosa filtra sul futuro dei capitolini

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio non starebbe programmando interventi immediati sul futuro di Mario Gila, difensore spagnolo classe 2000, e di Alessio Romagnoli, centrale italiano arrivato nel 2022. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2027, ma il loro futuro in biancoceleste non sarebbe affatto scontato.

In particolare, per Gila non sarebbero arrivate offerte concrete di rinnovo. Una situazione che sorprende, anche considerando la crescita del giocatore nelle ultime stagioni. Lo spagnolo percepisce poco più di un milione di euro a stagione e, secondo il quotidiano romano, in società potrebbe esserci la convinzione che un eventuale rifiuto al rinnovo sia già scritto. Dopo alcuni contatti esplorativi nei mesi scorsi, non ci sarebbero stati ulteriori sviluppi.

Inter e Milan su Gila: nodo Real Madrid

Sul difensore ex Real Madrid ci sarebbero da tempo Inter e soprattutto Milan, dove il nuovo dirigente Igli Tare lo avrebbe inserito tra i profili graditi. La situazione contrattuale, però, presenta un elemento decisivo: in caso di cessione, la Lazio dovrebbe versare al Real Madrid il 50% dell’incasso, come previsto dagli accordi al momento dell’acquisto.

Diverso il discorso qualora Gila dovesse arrivare a scadenza e liberarsi a parametro zero: in quel caso il club biancoceleste non dovrebbe riconoscere nulla ai Blancos, ma perderebbe completamente l’introito economico dell’operazione.

Romagnoli e il rischio rivoluzione difensiva

Anche la posizione di Romagnoli, centrale esperto e punto di riferimento del reparto, è da monitorare. Il rischio concreto, evidenziato dal quotidiano, è che in estate la società guidata da Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani si ritrovi costretta a intervenire pesantemente sul mercato per ricostruire la difesa.

La gestione dei prossimi mesi sarà quindi decisiva: perdere entrambi significherebbe aprire un nuovo ciclo nel reparto arretrato, con inevitabili riflessi tecnici ed economici.