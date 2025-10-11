Vieira sulla Lazio: «Con la qualità che ha la Lazio per le nostre mancanze ci hanno messo in difficoltà»

Vieira torna sul match contro la Lazio: «C’è stato un momento in cui potevano fare un gol che poteva cambiare la partita». Le parole

Presente al Festival dello Sport, l’allenatore del Genoa Patrick Vieira ha fatto il punto sull’avvio di stagione in Serie A, soffermandosi anche sul pesante ko interno contro la Lazio (0-3) a Marassi. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Ogni tanto una partita si può sbagliare, nell’aspetto tattico abbiamo perso un po’ della nostra struttura. Con la qualità che ha la Lazio per le nostre mancanze ci hanno messo in difficoltà.

C’è stato un momento in cui potevano fare un gol che poteva cambiare la partita, ma non abbiamo sfruttato quel momento. Il messaggio che ci ha lasciato quella partita è che l’equilibrio di squadra è importante, si è visto nella sfida successiva contro il Napoli»

