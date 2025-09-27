Genoa, due rinforzi per la sfida con la Lazio: tornano Ostigard e Cornet

Verso Genoa-Lazio: buone notizie per i rossoblù, recuperati Ostigard e Cornet. Tutti gli aggiornamenti

Il Genoa si prepara a tornare in campo con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria in campionato, dopo aver superato l’Empoli nel turno di Coppa Italia. La squadra rossoblù, guidata da Patrick Vieira, ex centrocampista francese campione del mondo nel 1998 e oggi tecnico dei liguri, affronta una sfida delicata contro la Lazio, formazione che nonostante un avvio complicato resta tra le più competitive della Serie A.

Le parole di Vieira

Subito dopo la qualificazione in Coppa Italia, Vieira ha voluto mantenere alta la concentrazione del gruppo: “Sappiamo bene quanto sia alta la qualità individuale dei giocatori della Lazio, anche se stanno attraversando un periodo complicato. Noi, però, dobbiamo concentrarci su una prestazione tatticamente solida”. Un messaggio chiaro, che sottolinea la necessità di compattezza e disciplina tattica per affrontare i biancocelesti.

La squalifica del tecnico e il ritorno di Unzué

Il Genoa dovrà però fare a meno del proprio allenatore in panchina. Vieira, infatti, sconterà una giornata di squalifica dopo l’espulsione rimediata nella gara di Bologna. Al suo posto ci sarà Aitor Unzué, vice allenatore spagnolo con esperienza internazionale, già chiamato a guidare la squadra lo scorso aprile nella trasferta di Como. La sua presenza garantirà continuità tecnica e conoscenza approfondita del gruppo.

Le novità dall’infermeria

Arrivano intanto buone notizie sul fronte degli infortuni. Leo Østigård, difensore norvegese classe 1999, noto per la sua fisicità e abilità nel gioco aereo, è tornato a disposizione dopo alcune settimane di stop. Insieme a lui rientra anche Maxwel Cornet, esterno offensivo ivoriano dotato di velocità e dribbling, che potrà rappresentare un’arma importante per l’attacco rossoblù. Entrambi saranno convocabili per la sfida con la Lazio, aumentando così le opzioni a disposizione dello staff tecnico.

Una sfida cruciale per la stagione

La partita contro la Lazio rappresenta un banco di prova significativo per il Genoa. Da un lato c’è la necessità di muovere la classifica e trovare fiducia in campionato, dall’altro la possibilità di misurarsi con una squadra che, nonostante le difficoltà iniziali, può contare su giocatori di alto livello come Zaccagni, capitano biancoceleste.

Con il ritorno di pedine fondamentali e la guida temporanea di Unzué, il Genoa proverà a trasformare la spinta della Coppa Italia in un trampolino per la Serie A.