Genoa Lazio, via alla vendita dei tagliandi per il settore ospiti: info e prezzi per assistere alla gara dello Stadio Ferraris

Archiviare la delusione e ripartire subito. Questo è l’imperativo in casa Lazio dopo il doppio KO contro Sassuolo e Roma, una settimana nera culminata con l’amarezza di un derby perso che ha lasciato profonde cicatrici. La squadra di Maurizio Sarri è chiamata a una reazione immediata, a rialzare la testa in una trasferta storicamente ostica come quella di Genova.

Lunedì 29 settembre, alle ore 20:45, i biancocelesti affronteranno il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris. In un momento così delicato, il sostegno del pubblico sarà fondamentale e, per questo, la società ha reso note le modalità di vendita dei tagliandi per il settore ospiti, chiamando a raccolta i propri tifosi per non far mancare il loro supporto alla squadra.

Di seguito, il comunicato ufficiale del club:

“La S.S. Lazio comunica che sono in vendita i tagliandi per la gara contro il Genoa, in programma lunedì 29 settembre alle ore 20:45 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Modalità di vendita: – Prezzo: € 40; – Online; – Punti vendita Vivaticket.

Limitazioni: – In base alle determinazioni delle autorità competenti i residenti nella regione Lazio possono acquistare solo biglietti settore ospiti con obbligo fidelity card”.

Come specificato, per i tifosi residenti nel Lazio sarà indispensabile essere in possesso della Fidelity Card S.S. Lazio Millenovecento per poter acquistare il biglietto del settore ospiti, al costo di 40 euro. La speranza del club e della squadra è che, nonostante il momento difficile, la passione del popolo laziale possa tradursi in una presenza importante a Marassi, per spingere i ragazzi di Sarri a conquistare una vittoria che ora, più che mai, è fondamentale per scacciare i fantasmi e invertire la rotta.